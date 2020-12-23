«الصحة العالمية»: الإصابة بكورونا تقلل من أهمية الحصول على اللقاح

أكد رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور عبد الناصر أبو بكر، أنه عندما يصاب الشخص بمرض ما تتكون لديه مناعة وفي حالة فيروس كورونا لم يتم التوصل تحديدًا لمدة المناعة أو الأجسام المضادة.وقال في مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية عقدته عبر تقنية الفيديو اليوم الأربعاء، إن اللقاح سيساعد الجسد في إعداد مناعة أو أجسام مضادة، مشددا على أنه من المعروف علميا أن الإصابة بفيروس كورونا تجعل الجسم ينتج أجساما مضادة، وبالتالي لا حاجة للحصول اللقاح، ولكن في حالة الحصول اللقاح ستزيد المناعة وليست أكثر.وأكد أنه من الأفضل الحصول على اللقاح لتعزيز المناعة، موضحا: "الأمر يحتاج لمتابعة وإلى أي مدى استمرت المناعة ولكن نحتاج لنرصد المناعة التي طوروها".