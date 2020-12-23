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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

رسامة 513 شماسًا وتدشين مذبحين ومعموديتين لـ6 كنائس بطما

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:02 م
الأنبا إسحق
الأنبا إسحق
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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شهدت إيبارشية طما نشطًا رعويًّا مكثفًّا خلال النصف الثاني من صوم الميلاد، شمل تدشين مذبحين بكنيسة ومعموديتين بكنيسة أخرى إلى جانب رسامة ٥٠٨ شماس في رتبة "إبصالتس" وخمسة آخرين في "ابيدياكون" لست كنائس من كنائس الإيبارشية.

وصلى نيافة الأنبا إسحق أسقف طما، يوم الثلاثاء الخامس عشرمن الشهر الجاري، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بنجع قداس، قرية أم دومة، طما، وعقب صلاة الصلح تمت رسامة ٣٣ شماسًا في رتبة إبصالتس (مرتل)، للخدمة بثلاث من كنائس القرى.

كما منح نيافته ثلاثة آخرين رتبة ابيدياكون (مساعد شماس) للخدمة بالكنيسة ذاتها، وواحد في نفس الرتبة علي كنيسة القديس الأنبا شنودة بنجع الصاوي.

وفي يوم الجمعة الماضي رسم اثنين في رتبة ابيدياكون وأربعمائة في رتبة إبصالتس وذلك خلال القداس الإلهي الذي أقيم بدير القمص يسي ميخائيل بطما، وفي عيد القديس الأنبا هدرا السائح الذي احتفلت به الكنيسة يوم الاثنين الماضي دشن نيافته مذبحين جديدين بكنيسة الشهيد أبي سيفين بتل الزوكي التابعة للإيبارشية، حيث تم تدشين المذبح الأول على اسم السيدة العذراء بالكنيسة التي تحمل اسمها بالكنيسة ذاتها ومذبح آخر على اسم القديس الأنبا هدرا السائح. شمل التدشين أيضًا مجموعة من أيقونات الكنيسة، إلى جانب عدد من أواني الخدمة. تلا التدشين صلوات القداس الإلهي التي تضمنت رسامة ٤٠ شماسًا في رتبة إبصالتس.

وشهد يوم أمس الثلاثاء تدشين معموديتين إحداهما للكبار والأخرى للأطفال وذلك بكنيسة السيدة العذراء بقرية الحديقة. شمل التدشين أيضًا أيقونات المعمودية وبعض أواني الخدمة، وخلال القداس الإلهي الذي تلا التدشين، رسامة ٣٥ شماسًا في رتبة إبصالتس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما عمد نيافته أربعة أطفال من أبناء الكنيسة في المعمودية الجديدة عقب تدشينها.

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