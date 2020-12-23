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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي يسيطر على مواقع مهمة في الجنوب الغربي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:01 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
وكالات
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قال ضابط الأمن الليبي مهدي التميمي، الأربعاء إن قوات تابعة للجيش الوطني الليبي قامت بالسيطرة على عدة طرق ومواقع تربط المدينة بعدة مناطق نائية، في إطار فرض الأمن في الجنوب الغربي للبلاد، بعد انتشار عدة جماعات مسلحة بمواقع صحراوية نائية، على الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية.

وأكد التميمي حسبما أوردته وكالة الأنباء الليبية، أن وحدات من الجيش الوطني الليبي، سيطرت بالكامل على عدة مواقع يتخذها الخارجون عن القانون مقرات لهم، ويستعملونها في اعتقال وخطف المواطنين مقابل الفدية.

وأضاف التميمي أن الجيش الليبي بهذه الخطوة استكمل سيطرته على أغلب المواقع الاستراتيجية في المدينة، بعد أن تمكن في وقت سابق من السيطرة على معسكر المغاوير، مؤكدا أن وحدات الجيش الليبي تتواجد منذ أكثر من سنتين، في معسكرات منتشرة في كامل المنطقة، وتسيطر على محيط أوباري وصولا إلى حقل الشرارة النفطي غرب المدينة"، وأن "تحركات الجيش الأخيرة أتت عقب هروب بعض المسلحين الخارجين عن القانون باتجاه الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية".

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