الجزائر تجدد التزامها بمواصلة جهود تحقيق التنمية السياحية العربية

جدد محمد حميدو وزير السياحة الجزائري اليوم الأربعاء التزام بلاده بتوطيد أسس التعاون بين البلدان العربية لتجاوز تداعيات الوضع الصحي والاقتصادي العالمي الراهن.وأكد حميدو، في كلمته اليوم خلال الدورة الـ 23 للمجلس الوزاري العربي للسياحة التي عقدت بالبحرين عن طريق الفيديو كونفرانس، ضرورة تنسيق العمل المشترك لمواجهة التحدي الاجتماعي والاستجابة الى المتطلبات المتزايدة للمجتمع للحفاظ على مناصب الشغل في مجال السياحة والحرص على توفير وتسهيل الخدمات السياحية الميسرة المستدامة والمسؤولة.وأشار إلى أهمية مواجهة التحدي الاقتصادي بتوفير محيط مؤسساتي ومالي يساعد على تنمية الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين في الإبقاء على استثماراتهم السياحية خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها قطاع السياحة.وقال إن "الظرف الحالي الناجم عن انتشار وباء كورونا يفرض على الجميع مواجهة تحديات جسام وفي مقدمتها التحدي الصحي للحد من انتشار هذا الفيروس والقضاء عليه وطمأنة السياح المحليين والدوليين بجاهزية الوجهة السياحية العربية لاستقبالهم في ظروف أمنة وتوفير كل التدابير والبروتوكولات".وأضاف أن الأمر يتطلب مواجهة التحدي التكنولوجي مشددا على ضرورة اعتماد الأساليب الحديثة والمبادرات الابداعية والابتكارية لدعم إعادة إطلاق وإنعاش قطاع السياحة والسفر في العالم العربي.وأعرب عن ثقته أن الاجتماع سيخرج بقرارات حكيمة وسديدة من شانها أن تزيد من استدامة العطاء والإنجازات والتي ستحقق تطلعات الأمة العربية وتدفع التعاون المثمر في جميع المجالات".