المطران منير حنا يترأس قداس عيد الميلاد وسط إجراءات احترازية

يترأس المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، مساء غد الخميس قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية.وأشارت الكنيسة الأسقفية إلى عدة إجراءات إحترازية، سوف يتم تطبيقها خلال صلوات القداس، من بينها عدم السماح بالدخول إلا لحاملي الدعوات وذلك للجلوس على أرقام مقاعد محددة تراعي التباعد الاجتماعي.وتابعت في بيان لها قائلة: "لا يسمح بالدخول بلا كمامات نهائيًا وتراعي الكنيسة إجراءات التطهير".وتبث الكنيسة الأسقفية صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي.