وزيرة الصحة: لا نعرف موعد انتهاء كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن العالم لا يعرف إلى الآن موعدا لانتهاء وباء كورونا.وأضافت أن فترة الشتاء الأكثر صعوبة لانتشار الفيروس، ولابد من اتباع الإجراءات الاحترازية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات.