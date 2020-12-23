شلبي: تنسيق بين السياحة والجهات المختصة لإيقاف الكيانات الوهمية

قالت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إنه تم التنسيق مع الجهاز القومى للاتصالات لإيقاف أى كيانات غير مشروعة تعمل في مجال السياحة على مواقع التواصل الاجتماعي أو شبكة الإنترنت، وتقوم بتقديم أى خدمات سياحية بعيدة عن رقابة الوزارة، كما تم التنبيه على الشركات بوضع رقم الترخيص الخاص بها على موقعها الإلكتروني والتبليغ الفورى عن أى كيانات وهمية لكى تستطيع الجهات المختصة التعامل معها.وشددت "شلبى" فى تصريحات لـ"الدستور"، على المواطنين بضرورة عدم التعامل إلا مع الكيانات المرخصة سياحيا حتى يتم المحافظة على حقوقهم، وعدم الوقوع فى فخ النصب، مشيرة إلى أنه تم التشديد على الفنادق بعدم التعامل إلا مع الكيانات الرسمية، موضحة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى فندق يخالف تعليمات الوزارة.