وزيرة الصحة: ديسمبر ويناير سيكونان الأعلى فى إصابات كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن أن الأسبوع الحالي الـ51 يشهد أكبر عدد في الإصابات والوفيات.وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن شهري ديسمبر ويناير أكثر الشهور تزايدًا في الإصابات وذلك لانتشار الأمراض التنفسية في فصل الشتاء.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا.