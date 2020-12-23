معارض تركي: وثيقة التعاون بين تركيا وحكومة الوفاق «هاوية»

وصف رئيس السياسات الخارجية والداخلية لحزب الديموقراطية والتقدم التركي «ديفا»، عبد الرحمن بلجيتش، اليوم الأربعاء، مذكرة التفاهم الاقتصادية والتجارية الموقعة بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا، بالوثيقة الهاوية.وقال بلجيتش، في مؤتمر صحفي، إن الشركات التركية المستثمرة في ليبيا تعرضت للخسائر، بسبب مذكرة التفاهم، الموقعة في 13 أغسطس الماضي، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات التركية في ليبيا بلغ حتى الآن 19 مليار دولار، وفقًا لموقع «تي 24».وأكد أن الشركات التركية تدفع أموالًا باهظة لقوات الأمن التشادية والنيجيرية، حتى لا يتم الاستيلاء على استثماراتهم.وطالب بلجيتش حكومة حزب العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان، بالتدخل لوقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها الشركات التركية في ليبيا.