محدث.. أسعار البطاطس اليوم في الأسواق.. والمساحة المخصصة لزراعته سنويا

أسعار البطاطس اليوم 2020

شهدت الخضراوات والفواكة بصفة عامة خاصة البطاطس انخفاض في الأسعار نظرا لزيادة المعروض في الأسواق حيث تتراوح أسعار البطاطس في سوق العبور من 50 قرشا إلى 2 جنيه حيث أرجع الخبراء أسباب التراجع إلى انخفاض الطلب على الشيبسي وتراجع السياحة واندلاع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي أثر على الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة وأدى إلى إغلاق كافة المجالات الاقتصادية من بينها الزراعة حيث تسبب كل ذلك في وجود مخزون استراتيجي لمحصول البطاطس في الثلاجات.





المساحة المحددة لزراعة محصول البطاطس في مصر سنويا

تزرع مصر سنويا نحو 400 ألف فدان بطاطس في ثلاث محافظات هى المنيا وبني سويف والفيوم على ثلاث مراحل هى المحصول الصيفي ويتم زراعته في شهري ديسمبر ويناير ويتم حصاده في مايو و المحصول النيلي ويزرع في يونيو ويتم حصاده في شهر أكتوبر و المحصول الشتوي ويزرع في شهري أغسطس و سبتمبر ويتم جمعه في شهر ديسمبر لذلك أصبح هناك فائض في المحصول خاصة مع وجود فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وانهيار كافة أسعار المحاصيل الزراعية.





تفاصيل عن صادرات محصول البطاطس للخارج

عادة ما يتم تصدر مصر نحو 800 ألف طن بطاطس سنويا ولكن انخفضت الكمية هذا إلى 700 ألف طن بسبب ثقافة عدم التبادل التي تم اتباعها في العديد من دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مما أدى إلى انهيار أسعار البطاطس اليوم في الأسواق ووجود فائض مخزون في الثلاجات عقب سياسة الإغلاق التي تم إتباعها مؤخرا بين الشعوب.





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