مقتل عنصرين إرهابيين من تنظيم داعش جنوب كركوك العراقية

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، مقتل عنصرين إرهابيين من تنظيم (داعش) جنوب محافظة كركوك.وقال رسول - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء: "إن وحدات جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت واجبًا استباقيًا بالطائرات المروحية في منطقة وادي الشاي في كركوك، أسفر عن مقتل عُنصرين إرهابيين انتحاريين من بقايا عصابات داعش بعد الاشتباك معهما داخل وكر لهم".وأوضح أنه من ضمن هذه العناصر المقتولة هو المعاون الأول لما يُعرف بوالي العراق المُلقب (شعلان)، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين في قضاء أبو غريب بعد التوصل إليهما بناء على معلومات استخبارية دقيقة.