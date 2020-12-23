التحقيق مع المتهمين بسرقة السيارات بالشروق وبدر

تباشر نيابة الشروق وبدر اليوم التحقيق مع عاطلين لإتهامهم بسرقة السيارات بمدينتى الشروق وبدروأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثالث.وكشفت التحقيقات الأولية ان المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بهدف تفكيكها والتربح والكسب الغير مشروع منها.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات تفيد بسرقة سياراتهم بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.