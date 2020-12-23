رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

عالم بريطاني يتوقع ترخيص لقاح «أكسفورد» عقب عيد الميلاد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:40 م
جون بيل
جون بيل
أ ش أ
طباعة
توقع عالم في جامعة أكسفورد البريطانية، اليوم الأربعاء، أن ترخص الجهات التنظيمية في بريطانيا استخدام لقاح فيروس كورونا، الذي تطوره الجامعة بالاشتراك مع شركة "أسترازينيكا" الدوائية، "بعد فترة وجيزة" من عيد الميلاد.

وقال البروفيسور السير جون بيل، أستاذ الطب بجامعة أكسفورد، إنه يتوقع صدور ترخيص وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية "قريبا جدا"، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأوضح بيل "لقد حصلوا على البيانات منذ وقت طويل جدا، ولكن هذه كانت المجموعة الأولى من البيانات، وهم يتلقون مجموعات متعددة من البيانات، لذلك نحن على مشارف وقت الذروة الآن، وأتوقع بعض الأخبار قريبا جدا".

وتابع "أشك في أننا سنلحق بعيد الميلاد الآن، لكن عقب عيد الميلاد مباشرة هو ما أتوقعه، وليس لدي أي قلق على الإطلاق من أن البيانات تبدو أفضل من أي وقت مضى".

ومن شأن ترخيص لقاح "أكسفورد أسترازينيكا" أن يكون بمثابة دفعة كبيرة للجهود المبذولة للسيطرة على كوفيد-19 لأن عملية توزيعه ستكون أسهل من لقاح "فايزربيونتك" المستخدم حاليا في المملكة المتحدة، وفقا للصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية طلبت 100 مليون جرعة من هذا اللقاح، على أن تتوفر لها حوالي 40 مليون جرعة منه بحلول نهاية مارس القادم.

وسبق أن أعلنت "أسترازينيكا" أن لقاحها المضاد لكوفيد-19، فعّال بنسبة تتراوح بين 70% إلى 90% بناء على نتائج موقتة من التجارب السريرية التي أُجريت على نطاق واسع.

موضوعات متعلقة

جدول صرف معاشات شهر يناير 2021 لجميع الفئات

لميس الحديدي تفجر مفاجأة بشأن أعداد إصابات كورونا

موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي لقاح كورونا.. ووحدة بكل مركز للتلقيح

شوقي للطلاب: لا تشتروا الكتب المدرسية من السوق السوداء.. حملوها مجانا

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل ترميم الآثار

image description

منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد جاهزية المستشفيات لمواجهة كورونا

image description

بوابتين بطابع أثري في «مسار العائلة المقدسة» بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» يتفقد مدرسة الإيمان الإسلامية (صور)

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: نعيش أسبوع «ذروة كورونا».. و3 محافظات تتصدر الإصابات

قفزة كبيرة.. مصر تسجل 911 إصابة بكورونا وتجهيز 363 مستشفى

الصحة تعلن خطة توزيع لقاحات كورونا

أبرزهم العفو عن باقى المدة لمحكوم عليهم.. 3 قرارات لـ«الوزراء»

إنفوجراف

image description

6 أعضاء جدد ينضمون لقائمة النواب المصابين بكورونا (انفوجراف)

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

موعد صرف المعاشات هذا الشهر

أقرباء ضحايا كورونا في إيطاليا يطالبون الحكومة بتعويضات 122 مليون دولار

دراسة تكشف الحالة النفسية للأطباء الذين يتصدون لكوفيد-19

رابط موقع تسجيل حجز لقاح كورونا في مصر

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
أحمد قرمد
هل يجب استمرار محمد حفظى رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو وفريقه؟
ماجد حبته
صفقات «دى مايو» فى الدوحة!
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. الأب المُحب
ثروت الخرباوي
مخططات «الإرهابية» ضد الأقباط
المزيد

الثقافة

«أطفال العزبة» معرض فني بمركز دوار للفنون.. الجمعة

الجمعة.. ساقية الصاوي تحتفل بذكرى الشيخ مصطفى إسماعيل

‎المركز القومي للترجمة يشارك في الدورة الأولى لمعرض أسوان للكتاب

«كيف تتداوى بالفلسفة».. ندوة بمكتبة مصر الجديدة العامة