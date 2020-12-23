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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: مصر ستصبح مركزا إفريقيا لتصنيع لقاحات كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:40 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر قادرة على تصنيع لقاحات كورونا محليا وتوفيره لكل المواطنين، مضيفة أن هناك تعاون مع شركات صينية سواء سينوفاك او سينوفارم لتوفير تكنولوجيا اللقاحات للبدء في التصنيع مع فاكسيرا، ولدينا خطوط إنتاج مستعدة للتصنيع ومصر لديها خبرات كبيرة في تصنيع اللقاحات منذ عام 1939.

وتابعت وزير الصحة:"مصر ستكون مركزا إفريقيا لتصنيع اللقاحات وتصديرها لأفريقيا، لافتة إلى أن الدولة حاليا تعاقدت على لقاح سينوفارم ولا نستبعد التعاقد على لقاح فيروس كورونا المستجد الخاص بشركتي موديرنا وفايزر، منوهة إلى أن اللقاحات تم ترخيصها والسماح بها للطوارئ ونحتاج سنوات للتأكد من فاعلية اللقاح وسلامته بنسبة 100%.

وأوضحت الوزيرة أن العالم هذا الاسبوع سجل ارتفاعات قياسية في عدد الاصابات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

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