رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في عيد ميلاده.. ماذا يقول برج عمرو يوسف في 2021؟

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:01 م
جريدة الدستور
سلمى بدر
طباعة
يحل علينا اليوم عيد ميلاد الفنان "عمرو يوسف"والذي ولد في 23 ديسمبر 1980 في القاهرة، تخرج من كلية الحقوق الانجليزي بجامعة القاهرة.

عمرو يوسف مواليد برج الجدي، وتكشف الأبراج عما سيكون عليه حاله في 2021، وما سيواجهه حسب خبيرة الفلك منى أحمد.

- على الصعيد العاطفي:
ينعم عمرو يوسف بالاستقرار الكبير مع زوجته الفنانة كندة علوش، وعلاقتهم سيكون بها تقدم كبير، وسيشاركون بشكل كبير مشاريعهم الشخصية معا ويعيشون لحظات رومانسية في معظم الأوقات من العام.

- على الصعيد المهني:
هذا العام سيكون مماثل لما سبقه من حيث التفاني في المجال المهني، وسيكون عام 2021 عام من النمو الكبير على مستوى المهني وسيدخل العديد من المشاريع الجديدة التى ستدر عليه دخل مالى كبير.

- على الصعيد الصحي:
ينصح الفلك عمرو يوسف التأكيد على حياته الروحية والبحث عن لحظات من الاسترخاء لاستعادة التوازن وتخفيف التوتر، ولكن سيتمتع بصحة مثالية طوال عام 2021.

موضوعات متعلقة

مواعيد برنامج انت مين The Masked Singer

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي موقع وزارة التربية والتعليم

الصحة تعلن خطة توزيع لقاحات كورونا

جدول صرف معاشات شهر يناير 2021 لجميع الفئات

الصور

image description

إنهاء خصومة ثارية بين أبناء عمومة بساحل سليم في أسيوط

image description

العروسة «سونسن» من داخل بيتها قبل الزواج (صور)

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل ترميم الآثار

image description

منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد جاهزية المستشفيات لمواجهة كورونا

الأكثر قراءة

«السيناريو الأسود».. الحكومة تؤكد: سنتجاوز 1000 إصابة بكورونا خلال أيام قليلة

الوزراء: الدولة المصرية لن تواجه كورونا بالغلق العام

وزيرة الصحة: نعيش أسبوع «ذروة كورونا».. و3 محافظات تتصدر الإصابات

قفزة كبيرة.. مصر تسجل 911 إصابة بكورونا وتجهيز 363 مستشفى

إنفوجراف

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

image description

6 أعضاء جدد ينضمون لقائمة النواب المصابين بكورونا (انفوجراف)

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

هنادى مهنا: أقدم أكثر من أغنية بـ«الإنجليزى» خلال الفترة المقبلة (حوار)

منوعات

جدول قائمة مواعيد الإجازات الرسمية في 2021 للعاملين في الدولة

«علاج بالضوء» في وسط مونريال خلال فصل الشتاء

موعد صرف المعاشات هذا الشهر

أقرباء ضحايا كورونا في إيطاليا يطالبون الحكومة بتعويضات 122 مليون دولار

أيام زمان

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ثم توبت
جلال حمام
يقذفون مصر بالحجارة.. وبيوتهم من زجاج
صفوت البياضي
كل عام جديد والعالم أجمع بسلام
أحمد بهاء الدين شعبان
كوارث.. وأرباح!
المزيد

الثقافة

بورسعيد تنظم احتفالات العيد القومي للمحافظة على مسرح الثقافة

الأحد.. «رسالة سلام ومحبة وتفاؤل للعالم» احتفالية بقبة الغوري

«قصور الثقافة» تناقش معايير الحرية في الأديان بالغربية

غدًا.. القاص محمد زهران يناقش «الجد يتذكر القرآن» أونلاين