المالية: تراجع العجز المالي خلال 4 شهور

كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية عن شهر نوفمبر، انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى -2.7% خلال الفترة يوليو- أكتوبر 2020-2021 مقابل -3.1% خلال نفس الفترة من العام السابق.وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 15.5%، مما فاق المصروفات بنحو 6.6%.وقد بلغ إجمالي الإيرادات 287.1 مليار جنيه، لترتفع بنحو 38.5 مليار جنيه بنسبة نمو 15.5%، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 74.4% من إجمالي الإيرادات والإيرادات غير الضريبية بنحو 25.6%.وقد حققت الإيرادات الضريبية نحو 213.6 مليار جنيه لترتفع بنحو 22.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 11.7% مقابل نفس الفترة من العام السابق.