كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء دخول طائرات صينية لمناطقها الجوية

أعرب النائب الأول لوزيرة خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونج-كون، عن قلقه اليوم الأربعاء، إزاء دخول الطائرات الحربية الصينية إلى منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا الجنوبية أمس الثلاثاء خلال مكالمة فيديو أجراها مع نظيره الصيني.وذكرت وكالة أنباء يونهاب إن "جونج-كون" ناقش مع نظيره الصيني "لو يوتشنج" كيفية إدارة الوضع المتعلق باختراق منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية وتحسينه.وأصدرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في وقت لاحق بيانا صحفيا جاء فيه أن الجانبين اتفقا على مواصلة التواصل الوثيق بشأن "ما يمكن اعتباره مسألة مشتركة حساسة".واتفق الجانبان أيضًا على زيادة تعزيز التبادلات رفيعة المستوى والتواصل بين البلدين "بطرق مختلفة" سواء عن طريق المقابلات المباشرة أو عبر الإنترنت، على الرغم من جائحة (كوفيد-19).وكانت سول وبكين قد أجرتا محادثات بهدف ترتيب زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينج" إلى سول، لكن الزيارة تأجلت بسبب الموجة الثالثة من الوباء في كوريا الجنوبية.كما اتفق الجانبان على التنفيذ الصادق لسلسلة من الاتفاقات التي توصلت إليها وزيرة الخارجية "كانج كيونج-هوا" ونظيرها الصيني "وانج يي" خلال زيارة "وانج" إلى سول الشهر الماضي.وتشمل الاتفاقيات إطلاق لجنة مشتركة معنية بالتنمية المستقبلية للعلاقات الثنائية بين البلدين.وكانت أربع طائرات عسكرية صينية و15 طائرة روسية، قد دخلت، بحسب وكالة "يونهاب"، أمس الثلاثاء من جانب واحد إلى منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا الجنوبية فيما بدا أنه تمرين مشترك، لكن أيًا منها لم يخترق المجال الجوي الكوري الجنوبي، وفقًا لهيئة الأركان المشتركة في سول.