«أطفال العزبة» معرض فني بمركز دوار للفنون.. الجمعة

يفتتح مركز دوار للفنون معرض "أطفال العزبة" في الفترة من 25 ديسمبر وحتى 15 يناير في تمام السابعة مساءً، بمركز دوار للفنون 16 ش عدلي، الدور الثالث، وسط البلد.يفتح مركز دوار للفنون الدعوة للجميع لمشاهدة تذوق إبداعات الأطفال خلال المعرض الفني، ويستقبل المعرض الزوار يوميا من الساعة 11 ص وحتى 8م طوال العشرة أيام مدة المعرض.مع اقتراب الأجواء الاحتفالية بالعام الجديد، قرر مركز دوار للفنون تنظيم معرضًا فنيًا بعنوان "أطفالالعزبة" يعرض من خلاله الأعمال الفنية لأطفال عزبة خيرالله، والذين شاركوا في ورشة الرسم للأطفال والتي دامت طوال فترة 20 لقاء تحت إشراف وبتوجيه الفنانة رباب حاكم في دوار العزبة.أظهر الأطفال المشاركين في الورشة إبداعهم في تصوير ورسم أنفسهم وأهلهم وبيئتهم المحيطة بطرقمبتكرة، مما تعلموا خلال الورشة والتي ستفاجئ جميع المتلقين.