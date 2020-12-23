رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولي» يتابع تنفيذ المرحلة الجديدة لتطوير 1385 قرية ضمن «حياة كريمة»

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:36 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
- رئيس الوزراء يُكلف بالتنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق التنمية المتكاملة في القرى.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعدادات تنفيذ المرحلة الجديدة من تطوير قرى الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستعرض نموذجين للاحتياجات التنموية وخطة مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بمركزي ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وأبو قرقاص بمحافظة المنيا، تمهيدا لإطلاق تنفيذ المشروع بحلول مطلع عام 2021.

حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولو الوزارات المعنية، ومؤسسة حياة كريمة، وشارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ المشروعات التي تم التوافق عليها في نحو 50 مركزا سيتم العمل بها، يبلغ عدد قراها وتوابعها نحو 1385 قرية وتابعا وهو ما يمثل ثلث الريف المصري، سيتم العمل على تحقيق التنمية المتكاملة بها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مُجددا التأكيد على أنه سيتم إطلاق المشروع مطلع العام الجديد.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المشروعات الخدمية والتنموية المٌقرر تنفيذها بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط والقرى التابعة له، حيث إن عدد القرى التي سيتم تطويرها ضمن مبادرة "حياة كريمة بالمركز يبلغ 15 قرية.

وتمت الإشارة إلى أن قرى مركز ساحل سليم لا يوجد بها أي خدمات للصرف الصحي، ولكن توجد قرى بها مشروعات متوقفة وأخرى مرصود لها تكلفة تقديرية ولم يتم العمل بها، كما أنه لم يتم توصيل الغاز الطبيعي بالقرى، وجميع الطرق الداخلية بقرى ساحل سليم ترابية وتحتاج إلى رصف.

وتضمن العرض الإشارة إلى الوضع الراهن للخدمات بالمركز المستهدف تنفيذها، فيما يتعلق بخدمات التعليم والصحة والخدمات الشبابية، فضلا عن حالة البنية الأساسية بالمركز، وفيما يتعلق بالنموذج الثاني الخاص بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، تمت الإشارة إلى مشروعات خدمات الصرف الصحي التي سيتم تنفيذها بقرى المركز، ضمن مبادرة "حياة كريمة.

كما تمت الإشارة إلى أن المركز مغطى بخدمة التعليم الثانوي العام، فيما عدا منطقة محرومة من هذه الخدمة، وكذلك الأمر بالنسبة للتعليم الثانوي الفني وأنه يجري الآن إنشاء 4 مدارس آخرى، كما أن المركز مغطى بخدمة التعليم الأساسي، وفيما يتعلق بالخدمات الصحية بالمركز، فإنها تغطي المركز ما عدا إحدى القرى، ويمكن توفير الخدمة لها من خلال إحدى القرى المجاورة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أبرزهم العفو عن باقى المدة لمحكوم عليهم.. 3 قرارات لـ«الوزراء»

توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021.. ورابط تحميل الكتب الدراسية

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي موقع وزارة التربية والتعليم

شوقي للطلاب: لا تشتروا الكتب المدرسية من السوق السوداء.. حملوها مجانا

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل ترميم الآثار

image description

منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد جاهزية المستشفيات لمواجهة كورونا

image description

بوابتين بطابع أثري في «مسار العائلة المقدسة» بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» يتفقد مدرسة الإيمان الإسلامية (صور)

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: نعيش أسبوع «ذروة كورونا».. و3 محافظات تتصدر الإصابات

قفزة كبيرة.. مصر تسجل 911 إصابة بكورونا وتجهيز 363 مستشفى

الصحة تعلن خطة توزيع لقاحات كورونا

أبرزهم العفو عن باقى المدة لمحكوم عليهم.. 3 قرارات لـ«الوزراء»

إنفوجراف

image description

6 أعضاء جدد ينضمون لقائمة النواب المصابين بكورونا (انفوجراف)

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

موعد صرف المعاشات هذا الشهر

أقرباء ضحايا كورونا في إيطاليا يطالبون الحكومة بتعويضات 122 مليون دولار

دراسة تكشف الحالة النفسية للأطباء الذين يتصدون لكوفيد-19

رابط موقع تسجيل حجز لقاح كورونا في مصر

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
أحمد قرمد
هل يجب استمرار محمد حفظى رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو وفريقه؟
ماجد حبته
صفقات «دى مايو» فى الدوحة!
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. الأب المُحب
ثروت الخرباوي
مخططات «الإرهابية» ضد الأقباط
المزيد

الثقافة

«أطفال العزبة» معرض فني بمركز دوار للفنون.. الجمعة

الجمعة.. ساقية الصاوي تحتفل بذكرى الشيخ مصطفى إسماعيل

‎المركز القومي للترجمة يشارك في الدورة الأولى لمعرض أسوان للكتاب

«كيف تتداوى بالفلسفة».. ندوة بمكتبة مصر الجديدة العامة