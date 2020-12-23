أبرزها «سرينة الإسعاف».. شائعات واجهتها الدولة في 2020

«تخفيض الرواتب»

«بيع مقرات الوزارات»

«وقف صرف الكمامات»

وقف دعم مستفيدى تكافل وكرامة

بيانات كاذبة

«سرينة الاسعاف»

وفاة عادل إمام

طلاق شيرين وحسام حبيب

شحنة لحوم مصابة بفيروس

«إيقاف نظام المعاش المبكر»

شائعات كثيرة واجهتها الدولة خلال 2020، لكن سرعان ما كان يقوم مركز معلومات مجلس الوزراء مع المراكز المعنية بتوضيح العديد من الحقائق.«الدستور» فى السطور تستعرض أبرز هذه الشائعات التى ظهرت فى 2020، وكانت جماعة الإخوان الإرهابية وراء الكثير منها لزعزعة الشارع المصري:انتشرت شائعة تخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الجديدة وزيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون "الضريبة على الدخل"، والتي قام مجلس الوزراء بنفيها سريعًا.انتشرت هذه الشائعة خلال 2020 بعد تداول البعض منشورًا غير حقيقيًا عن نية الدولة بيع المقرات القديمة للوزارات بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبية، لنفي المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء هذه الأنباء ويؤكد أن غرضها البلبة.كما طيرت منصات التواصل الاجتماعي شائعة تقول بوقف صرف الكمامات على بطاقات التموين مع تراجع أعداد إصابات كورونا وتحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح التكاليف المالية للتجربة وتم نفي هذه الشائعة فور إطلاقها.كانت من بين الشائعات التى أثارت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وقف دعم مستفيدي برنامج تكافل وكرامة حال تحويله لصندوق لمواجهة الفقر، وقد تم نفى هذه الشائعة.فى مارس 2020 كلّف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بفيروس «كورونا المستجد»، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك بعدما انتشر العديد من الشائعات عن فيروس كورونا المستجد.كانت آخر الشائعات التى انتشرت فى 2020 هى تغيير صوت «سرينة الإسعاف» إلى صوت يردد «تحيا مصر» واللافت فى الأمر أن تم تداول هذه الصورة بشكل كبير عبر منصات الإخوان وصفحاتهم، وقد تم نفيها وإبراز أن من وراء الشائعة هى الكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية رغم الإنجازات المستمرة فى القطاعات الطبية.كانت من بين الشائعات التى هزت الوسط الفنى شائعة خاصة بوفاة الزعيم، حيث انتشرت شائعة وفاة الزعيم عادل إمام في مارس الماضي، لينفي ذلك في مداخلة مع برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، مؤكدًا تمتعه بصحة جيدة، وقال ساخرا: "عاوزني أموت ليه؟ أنا في البيت وتحت اللحاف وبقرأ الجرايد، وأحل الكلمات المتقاطعة".في يونيو الماضي، انتشرت أنباء تشير إلى وجود خلافات بين المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب أدت لتحريرها محضرا ضده بالتعدى عليها، وفشل الفنان أحمد سعد الذي تدخل للصلح بينهما.«أنفلونزا الطيور»فى بداية 2020 عادت من جديد الشائعات حول وجود «أنفلونزا الطيور » ونفت الحكومة ما تردد عن ظهور بؤر لإنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن في بعض محافظات الجمهورية.وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حينها عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول ظهور بؤر لإنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن ببعض محافظات الجمهورية.فى 2020 نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن استيراد شحنة لحوم مصابة بكورونا، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أي شحنات لحوم مصابة بأي أمراض أو فيروسات، مُشددةً على أن جميع شحنات اللحوم المستوردة المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تمامًا، وخالية من أي فيروسات وبائية، وتخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل وزارتي الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، من خلال أخذ عينات منها وتحليلها.قامت بعض الكتائب الالكترونية فى 2020 بعمل رعب لأصحاب المعاشات عن طريق تداول شائعة بتفيد بإيقاف نظام المعاش المبكر، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله بشأن إيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.