الصحة: جميع وفيات كورونا داخل المستشفيات أو خارجها يتم احتسابها

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن جميع الحالات التي تتوفى جراء إصابتها بفيروس كورونا، سواء في المنازل أو المستشفيات، يتم احتسابها ضمن الإحصاء اليومي للإصابات والوفيات بفيروس كورونا.وأوضحت وزيرة الصحة أن هناك برتوكولات طبية تم وضعها للتعامل مع المستشفيات الخاصة، لاستقبال كافة حالات الإصابة بكورونا، وتقوم الدولة بتحمل كافة تكاليف العلاج.وأوضحت الوزيرة أن تم اتخاذ كافة الاحتياطات داخل المستشفيات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس داخل المستشفيات والمراكز الطبية المخصصة لاستقبال كافة المواطنين سواء مرضى كورونا أو متلقي الخدمات الطبية التي توفرها المبادرات الصحية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة، التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد.