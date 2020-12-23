أسماء ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

حصلت الـ "الدستور" على أسماء ضحايا حريق فيلا مخصصة لعلاج الإدمان بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية.وكان الضحايا هم: "إسماعيل حسن عبد القادر، 35 سنة، مقيم البطاش، متوفي، ومحمد إبراهيم محمد، 40 سنة، مقيم الظاهرية، متوفى، ومحمد رزق 40 سنة، مقيم كفر الدوار، متوفى، وعبد الجواد إبراهيم، 43 سنة، مقيم الظاهرية، متوفى، وشخص غير معلوم، 40 سنة، متوفى، وشخص آخر غير معلوم، تقريبا 43 سنة، متوفى، وخالد كمال رزق، 40 سنة، مصاب باختناق دخان، وتم إسعافه في مكانه.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بفيلا 27 شارع 13 متفرع من شارع الحنفية بمنطقة العجمي البيطاش بدائرة قسم شرطة الدخيلة ووجود مصابين ووفيات.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، والدفع بسيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وتم السيطرة عليه، وبالمعاينة والفحص تبين أن الفيلا عبارة عن مصحة للعلاج النفسي والإدمان مكونة من دورين وروف، نسبة الإشغال بها 45 فردا، أسفر الحريق عن وفاة 6 حالات تم نقلهم إلى قسم الدخيلة مؤقتا لحين استصدار تصريح النيابة لنقلهم لمشرحة كوم الدكة، وإصابة شخص تلقى الإسعافات بمكان الواقعة، تم تحرير محضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.