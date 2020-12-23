وزيرة الصحة: خصصنا 27 مستشفى لحالات كورونا الحرجة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تخصيص 27 مستشفى لاستقبال الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، مؤكدة أن جميع المستشفيات الأخرى ستستقبل كل الإصابات سواء كورونا أو الأمراض الأخرى.وأكدت "زايد"، اتخاذ كل الاحتياطات داخل المستشفيات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس داخل المستشفيات والمراكز الطبية المخصصة لاستقبال كل المواطنين سواء مرضى كورونا أو متلقي الخدمات الطبية التي توفرها المبادرات الصحية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد.