محمد الباز يهنئ «اليوم السابع» بجائزة الصحافة الذكية

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، الكاتب الكبير خالد صلاح، لحصول مؤسسة «اليوم السابع» على جائزة الصحافة العربية 2020 فرع "الصحافة الذكية"، من نادى دبى للصحافة بدولة الإمارات العربية المتحدة.وأكد الدكتور محمد الباز، أن هذه الجائزة تجسد ما يبذله الزملاء فى اليوم السابع من جهد فى سبيل التجديد والتطوير، تحت قيادة الكاتب الكبير خالد صلاح، صاحب الرؤى المستقبلية.وأضاف الباز، أن فوز اليوم السابع، يأتى تأكيدا لريادة الصحافة المصرية، وتصدرها المشهد الإعلامى العربى، ، متمنيا دوما التفوق للزملاء بالمؤسسة العريقة.