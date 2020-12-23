وزيرة الصحة: لن نوقف المبادرات الصحية بسبب كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استمرار عمل المبادرات الصحية التي تظلقها الوزارة، خلال استقبال مرضى فيروس كورونا داخل المستشفيات.وأوضحت زايد، في مؤتمر صحفي، أن تم اتخاذ كافة الاحتياطات داخل المستشفيات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس داخلها، أيضا المراكز الطبية المخصصة لاستقبال كافة المواطنين سواء مرضى كورونا أو متلقي الخدمات الطبية التي توفرها المبادرات الصحية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقةالمستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد.