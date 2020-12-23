احتراق 11 سيارة ملاكي جديدة داخل معرض سيارات ببنها

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض اندلاع حريق داخل معرض سيارات في نطاق دائرة مركز شرطة بنها يقع على الطريق الزراعي.تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من الحماية المدنية بتلقي بلاغا من صاحب معرض سيارات، بنشوب حريق بالمعرض الكائن على الطريق الزراعى "بنها - القاهرة" قرب قرية سندنهور دائرة مركز شرطة بنها.انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات وحدوث تلفيات بـ11 سيارة ملاكى تابعة للمعرض، حيث قدرت الخسائر المبدئية بملايين الجنيهات.وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع الأمن العام لكشف ظروف وملابسات الحادث وجرى التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شؤنها وتولت النيابة التحقيق.