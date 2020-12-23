وزيرة الصحة: لقاح سينوفارم الصيني معتمد في 3 دول

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن لقاح "سينوفارم" الصيني الذي سيتم استخدامه في في مصر اعتمد من 3 دول بعد إجراء 6 تجارب عليه.وأضافت زايد، أن هناك أنواع لقاحات معطلة مثل لقاحات شلل الأطفال والأنفلونزا الموسمية، وبعض اللقاحات تعتمد على فيروس حي يتم إضعافه، وهو ما اعتمدت عليه لقاحات الصين و"استرازينكا".وأوضحت، أن لقاحات فايزر اعتمد على الهندسة الوراثية في تاريخ البشرية، وحصلت على بعض الموافقات في العالم.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقةالمستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد.