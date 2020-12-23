الصحة العالمية: كورونا لم يتحور.. وراجعنا البيانات

قال الدكتور عبد الناصر أبوبكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لم ترصد أي تحور في الفيروس ونراجع البيانات خلال الأسابيع الـ4 الماضية للتأكد من عدم تغيير شكل الفيروس.وأضاف أبوبكر، أنه يتم نقل العينات التي ثبت غصابتها بفيروس كورونا لإجراء تحاليل تسلسل اللقاح، ونتابع الوضع عن كثب وقدمنا العديد من التوصيات للبلدان، والعمل مع الجمهور لتوفير المعلومات السليمة متاحة، مؤكدا أن المنظمة توفر الدعم لجميع البلدان خلال فترة الإجازات والأعياد والالتزام بالإجراءات الوقائية.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الأن، عن طريق الفيديوكونفرانس، حول البعثات التقنية التي أوفدها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى عدد من بلدان الإقليم لدعم الاستجابة لجائحة كوفيد-19 على الصعيد الوطني.ويناقش المؤتمر مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وضع كوفيد-19 وجهود الاستجابة في أفغانستان، لبنان والمملكة العربية السعودية.يعقد المؤتمر بمشاركة الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، الدكتور بيتر غراف، ممثل منظمة الصحة العالمية في أفغانستان بالإنابة، الدكتورة إيمان شنقيطي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، الدكتور إبراهيم الزيق، ممثل منظمة الصحة العالمية في المملكة العربية السعودية.