الصحة تعلن خطة توزيع لقاحات كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه تم استلام أول شحنة من اللقاح الصيني، وستأتي الشحنات تباعا، وتم توقيع عقد يوم ٤ ديسمبر مع جافي لتوفير اللقاحات لمصر، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية وضعت أولويات لتوزيع اللقاحات على فئات أولا.وأوضحت أن الفئات الأولى بالتطعيم، هم الأكثر عرضة للإصابة من أطقم طبية وأطقم مساعدة في مستشفيات العزل، يليهم المرضى الأكثر تعرضا للخطورة، إذا أصيبوا بكورونا مثل مرضى الأورام والضغط والسكري، وسيتم إتاحة التسجيل لهم أولا، ولدى الوزارة بياناتهم الطبية بعد مبادرة ١٠٠ مليون صحة.وأكدت: لدينا لجنة من الوزارة وهيئة الدواء والصحة العالمية التي وضعت التقييم العلمي لاختيار اللقاحات وأشرفت على الأبحاث الإكلنيكية.وأشارت إلى أن كل شحنة تأتي، تجري عليها ٤ أنواع من التحاليل تستغرق أسبوعين، وندرب الفرق الطبية لإعطاء اللقاحات والمتابعة لجميع من يخلصوا على اللقاحات.وأكدت أن من سيتم تطعيمه يحصل على جرعتين بينهما ٢١ يوما، بعد موافقة الشخص على الحصول على اللقاح.وقالت: نعمل على تحديد أماكن الحصول على اللقاح لتكون جاهزة الأسبوع المقبل، ويوجد خط ساخن به ٥٠ مقعدا لتلقي الاستفسارات.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقةالمستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد.