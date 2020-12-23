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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة العالمية تحذر من استخدام المضادات الحيوية أثناء جائحة كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:08 م
المضادات الحيوية
المضادات الحيوية
وكالات
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حذرت منظمة الصحة العالمية، من الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية أثناء جائحة انتشار فيروس كورونا، وقد يؤدي ذلك لارتفاع الأمراض المنقولة.

وفي حين لم يُعثر على أي مضاد حيوي فعال في مكافحة فيروس كورونا، وُصفت الأدوية بكثافة في المراحل المبكرة من الوباء، حيث أظهرت دراسة واحدة من كامبريدج أن أكثر من 70% من مرضى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، تلقوها بين مارس وأبريل.

وعلى الرغم من أنها تستخدم أيضًا للوقاية من "العدوى المشتركة" في المستشفيات، وجد الباحثون أن الأدوية لا تزال تستخدم بشكل مفرط، ما يشير إلى "عدم تطابق كبير" بين العدوى البكتيرية والمرضى الذين يتلقون المضادات الحيوية.

ويخاطر الإفراط في الاعتماد على الأدوية بإطلاق موجة جديدة من العدوى المقاومة للمضادات الحيوية، مثل "السيلان الفائق" - وهو نسخة أكثر صلابة ومرونة من العدوى المنقولة جنسيا (STI)، وفقًا لما قاله متحدث باسم منظمة الصحة العالمية لـ"ذي صن".

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية: "الإفراط في استخدام المضادات الحيوية في المجتمع يمكن أن يؤدي إلى ظهور مقاومة مضادات الميكروبات في مرض السيلان"، مضيفًا أن أزيثروميسين، وهو مضاد حيوي شائع لعلاج أمراض الجهاز التنفسي، أعطي لعدد لا يحصى من مرضى "كوفيد-19" في وقت سابق من الأزمة الصحية.

وأشار المتحدث أيضًا إلى حدوث اضطرابات في خدمات الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي أثناء الوباء، قائلًا: "هذا يعني أن المزيد من حالات العدوى المنقولة جنسيًا لا يتم تشخيصها بشكل صحيح مع المزيد من الأشخاص الذين يعالجون أنفسهم نتيجة لذلك".

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