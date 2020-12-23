الصحة: فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فتح باب التسجيل للحصول على التطعيم بلقاح كورونا للفئات الأكثر عرضة للإصابة، سواء من الأطقم الطبية أو الأطقم المساعدة بالتوازي مع مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن.وأضافت زايد، في مؤتمر صحفي، أن هناك تجارب نهائية على 6 لقاحات لفيروس كورونا المستجد، ستوفر مصر منها تلك التي تثبت فعاليتها في علاج المواطنين.ولفت زايد، إلى أن مصر استلمت أول دفعة من لقاح كورونا الصيني الخاص بشركة "سينوفارم"، وسيتم استلام باقي الجرعات تباعا.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقةالمستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد.