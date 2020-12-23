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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محمد فودة يهنىء «اليوم السابع» بجائزة الصحافة الذكية ويؤكد: «خالد صلاح» عنواناً للتجديد والتطوير

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:44 م
فودة وخالد صلاح
فودة وخالد صلاح
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هنأ الكاتب والإعلامى محمد فودة، مؤسسة اليوم السابع ورئيس تحريرها خالد صلاح، بالفوز بجائزة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة.

وكتب الإعلامى محمد فودة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى »فيس بوك»: «سيظل صديقى الكاتب الكبير خالد صلاح عنواناً للتجديد والتطوير كما سيظل أيضاً بفكره ورؤاه المستقبلية واحداً من أهم وابرز صناع الصحافة بمفهومها الحديث الذى يعتمد فى الأساس على فنون الديجيتال وعلوم "الميديا"، وهو ما انعكس بشكل لافت للنظر فى فوز موقع "اليوم السابع" الذى يرأس تحريره بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، وهى الجائزة التى يتم منحها لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى».
وأضاف فودة: «ألف مبروك للصديق خالد صلاح مع أطيب امنياتى بالمزيد من التفوق والتألق والنجاح لأسرة تحرير مؤسسة اليوم السابع ، تلك المؤسسة التى لها مكانة فى قلبى ووجدانى لما تمثله من نقله نوعية فى عالم يموج بالتغيرات السريعة والمتلاحقة».

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