«الصحة العالمية»: لم نعتمد أي لقاح لكورونا حتى الآن

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، إنه لم يتم اعتماد أي لقاح خاص بعلاج فيروس كورونا من جانب المنظمة حتى الأن.وأكد المنظري، أن المكتب الفني بالمنظمة، يراجع النتائج والتفاصيل الخاصة باللقاحات الجديدة لاعتمادها تدريجيا.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الأن، عن طريق الفيديو حول البعثات التقنية التي أوفدها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى عدد من بلدان الإقليم لدعم الاستجابة لجائحة كوفيد-19 على الصعيد الوطني.ويناقش المؤتمر مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وضع كوفيد-19 وجهود الاستجابة في أفغانستان، لبنان والمملكة العربية السعودية.يعقد المؤتمر بمشاركة الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، الدكتور بيتر غراف، ممثل منظمة الصحة العالمية في أفغانستان بالإنابة، الدكتورة إيمان شنقيطي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، الدكتور إبراهيم الزيق، ممثل منظمة الصحة العالمية في المملكة العربية السعودية.