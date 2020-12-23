وزيرة الصحة: اللقاحات لا تتأثر بتحور فيروس كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن لقاحات فيروس كورونا لا تتأثر بتغير الفيروس وتغير بعض البروتينات الخاصة به.وأشارت «زايد»، إلى أن العلماء لم يؤكدوا حتى الآن تأثير تحور الفيروس على لقاحات، لافتة إلى أن «تحور الفيروس وتغيره الذي حدث مؤخرًا، لم يكن الأول، فالفيروس تغير من قبل».جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، اليوم الأربعاء، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات الأكثر عرضة للإصابة.