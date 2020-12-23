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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قفزة كبيرة.. مصر تسجل 911 إصابة بكورونا وتجهيز 363 مستشفى

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:33 م
كورونا مصر
كورونا مصر
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 911 إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم، في قفزة كبيرة بالنظر إلى تسجيل 788 حالة إصابة أمس الثلاثاء.

وقالت زايد، إن منحنى الإصابات بدأ في التصاعد، مؤكدة تجهيز 363 مستسفى بطاقة 35 ألف سرير لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، وهو العدد الذي كان مفتوح لاستقبال الحالات في ذروة الموجة الأولى.

وأضافت، أن الفئات العمرية من 15 وحتى 50 سنة، ضمن الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المتسجد، خاصة من 15 حتى 30 سنة، والتي لم تكن ضمن الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس قبل ذلك.

وتابعت، أن من 35 إلى 50 سنة زادت فيها الإصابات مسجلة 28% من الإجمالي، ومن 15 إلى 35 سنة 25%، مؤكدة أن معظم الحالات بسيطة مقارنة بالموجة الأولى.

وشددت وزيرة الصحة على ضرورة توخي الحذر والحيطة لجميع المواطنين، موضحة أن الفيروس لم يكن مثل ذي قبل يقتصر على كبار السن فقط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقةالمستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد.

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