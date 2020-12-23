«الصحة العالمية»: 3 لقاحات لـ«كورونا» مأمونة وفعالة

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، إن لقاحات فيروس كورونا أصبحت في المتناول، حيث تم تطوير 3 لقاحات مأمونة وفعالة وبدأ التطعيم في إقليم شرق المتوسط.وأكد «المنظري»، في تصريحات له اليوم الأربعاء، «ستكون الفترة المقبلة صعبة على أقليم شرق المتوسط»، مُطالبًا وسائل الإعلام بالحرص على أن تكون التغطية مستندة على حقائق.وفيما يتعلق بظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، أشار «المنظري»، إلى أن «هناك دراسات مستمرة على تحور الفيروس أو أن زيادة الأعداد نتيجة لتخفيف الإجراءات من جانب المواطنين»، مضيفًا: «تظل الطريقة المثلى لوقاية أنفسنا كما هى، ويجب الالتزام بها أكثر من أي وقت مضى».وأضاف أن هناك بعض البلدان في الشرق المتوسط لديها إمكانية الفحص ومتابعة تسلسل الفيروس، ونصح البلدان بزيادة كفاءة التسلسل إن أمكن؛ للوقوف على تطورات الفيروس، لافتًا إلى أنه كلما زادت إمكانية الفحص زادت إمكانية المعرفة به.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، عن طريق «الفيديو كونفرانس»، حول البعثات التقنية التي أوفدها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إلى عدد من بلدان الإقليم لدعم الاستجابة لجائحة كوفيد-19 على الصعيد الوطني.ويناقش المؤتمر مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وضع كوفيد-19 وجهود الاستجابة في أفغانستان، لبنان والمملكة العربية السعودية.يعقد المؤتمر بمشاركة الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، الدكتور بيتر جراف، ممثل منظمة الصحة العالمية في أفغانستان بالإنابة، الدكتورة إيمان شنقيطي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، الدكتور إبراهيم الزيق، ممثل منظمة الصحة العالمية في المملكة العربية السعودية.