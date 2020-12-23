الصين: تخفض الرسوم الجمركية على المنتجات الواردة من بعض الدول

أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الأربعاء، تعديل الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الواردة من عدد من الدول اعتبارًا من الأول من يناير المقبل؛ لتعزيز التنمية عالية الجودة.وذكرت الوزارة الصينية، في بيان، أن الصفقات التجارية الثنائية بين الصين ودول من بينها نيوزيلندا وبيرو وكوستاريكا وسويسرا وأيسلندا واستراليا وكوريا الجنوبية وشيلي وجورجيا وباكستان، سوف تتأثر بهذا التعديل، حيث سيتم تخفيض معدل الرسوم الجمركية على هذه الصفقات بشكل أكبر.من جانبها، أوضحت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء)، أنه سيتم فرض رسوم استيراد أقل على 883 سلعة بما فيها بعض الأدوية المضادة للسرطان والمواد الأولية لمستحضرات الأطفال، كما سيتم تعديل المعدلات المؤقتة لتعريفات الواردات التي تم تنفيذها في عام 2020، مع مراعاة التغيرات في التنمية الصناعية المحلية وحالات العرض والطلب.وأشارت اللجنة إلى أنه في عام 2021، ستواصل الصين تطبيق معدلات التعريفة الجمركية التفضيلية على السلع الواردة من الدول الـ 43 الأقل نموا التي أقامت علاقات دبلوماسية وأكملت تبادل المذكرات بشأن إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين، لافتة إلى أن الصين سوف تجري تعديلات على قائمة الدول سالفة الذكر وفقا لقائمة الأمم المتحدة للدول الأقل نموا