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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محلية أسوان تدفع بـ«حفار» لحل مشكلة كسر ماسورة مياه (صور)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:32 م
إصلاحات بأسوان
إصلاحات بأسوان
أسوان_إسراء توفيق
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وقع كسر ماسورة مياه بنجع البليدة بقرية غرب أسوان بطول 4 أمتار، ما أدى إلى وجود تراكمات تعيق حركة مرور السيارات، وعلى الفور وبناء على تعليمات العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أجرى مصطفى حزين رئيس القرية غرب أسوان معاينة للكسر.

وتمت أعمال تغيير الجزء المكسور بالكامل بطول 4 أمتار، وذلك بالتعاون بين شركة المياه والصرف الصحي والوحدة المحلية باستخدام الحفار الخاص بالوحدة، وذلك تحت إشراف نائب رئيس، كما تم الدفع باللودر فى الطريق الصحراوى لفتح الطريق لمرور سيارات الكسح، وذلك بسبب وجود تراكمات تعيق حركة مرور السيارات، وذلك تحت إشراف محمود بهاء نائب رئيس المركز لشئون القرى.

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