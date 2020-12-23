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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايسة عطوة: استقبال أعضاء النواب الجدد «7 نجوم»

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:06 م
مايسة عطوة
مايسة عطوة
عائشة حسن
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أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب بالاستقبال الرائع الـ"7 نجوم" على حد وصفها الذي تلقاه الأعضاء الجدد من أجل إنهاء إجراءات العضوية الخاصة واستلام بطاقات عضوية برلمان 2021.

وفي بيان صحفي أصدرته عطوة، أشادت بالمجهود الخيالي الذي قامت به الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس.

حيث أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن اليوم كان في غاية السلاسة والمرونة بدأ من عملية تنظيم دخول السادة النواب حتى إنهاء كافة إجراءات العضوية واستلام "الكارنيه" وحتى المغادرة.

كما أكدت عطوة أن ما حدث اليوم وما تم تقديمه من السيد الأمين العام وفريق عمل الأمانة العامة لمجلس النواب بالكامل إن دل فإنه يدل على تقديره لمكان ومكانة البرلمان المصري وأعضاءه، وهذه الروح هي ما نحتاجها جميعا من أجل التكاتف والالتفاف جنبا إلى جنب من أجل الارتقاء بمكانة مصرنا الحبيبة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكملت عطوة، أن هذه الاستعدادات تُليق بمكانة النائب، خاصة وأنه يُمثل أصوات الأهالى والمواطنين على مستوى الجمهورية، كما أن ما حدث أمس يؤكد مع احترام الدولة المصرية للمواطن والمكانة العلمية للنائب.

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