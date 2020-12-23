زايد: كورونا لم يعد خطرا على كبار السن فقط.. 25% من الإصابات شباب

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الفئات العمرية من 15 وحتى 50 سنة، ضمن الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المتسجد، خاصة من 15 حتى 30 سنة، والتي لم تكن ضمن الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس قبل ذلك.وأضافت زايد، في مؤتمر صحفي، أن من 35 إلى 50 سنة زادت فيها الإصابات مسجلة 28% من الإجمالي، ومن 15 إلى 35 سنة 25%، مؤكدة أن معظم الحالات بسيطة مقارنة بالموجة الأولى.وشددت وزيرة الصحة على ضرورة توخي الحذر والحيطة لجميع المواطنين، موضحة أن الفيروس لم يكن مثل ذي قبل يقتصر على كبار السن فقط.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة، بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات.