الندوات الافتراضية والمحاضرات.. حيل مراكز الثقافة الأجنبية في أزمة كورونا

ـ المركز الثقافي الهولندي

ـ المركز الثقافي الصيني

ـ المركز الثقافي الإيطالي

ـ المركز الثقافي الروسي

استعدت مراكز الثقافة الأجنبية في القاهرة لعام 2020 بسلسلة محاضرات ومسابقات ومنح، لكن بداية من فترة الإغلاق الصحي في شهر مارس الماضي، طبقت المراكز الثقافية حيلة الفعاليات الافتراضية للتحايل على فكرة إغلاق مقراتها، واستمرت المراكز الثقافية في تنفيذ برامجها ومسابقاتها بسلاسة وكأنها لم تتأثر بالجائحة والإغلاق.نظم المركز الثقافي الهولندي عشرات الندوات التاريخية والاجتماعية حتى نهاية شهر فبراير ومن أشهر ندواته "الوزير ومومياواته" في شهر فبراير، وكانت آخر ندوة نظمها المركز الثقافي الهولندي قبل الإغلاق وإطلاق الندوات الافتراضية ندوة" التراث الغذائي المصري: الأصول والتطورات والتغيرات". ونظم المركز عشرات الندوات الافتراضية منها ندوة بعنوان"مقابر أسيوط: شاهد فريد من الأسرة الثالثة عشرةعقد المركز الثقافي الصيني أيضا عشرات الفعاليات الافتراضية الدبلوماسية أبرزها عقد تعاون مشترك بين جمعية الدبلوماسية العامة للصين ومؤسسة شرف للتنمية المستدامة، وجرى بث اتفاق التعاون عبر الواقع الافتراضي بسبب جائحة كوفيد19.كما أقام المركز الثقافي الصيني واحد من أهم المؤتمرات السنوية، عبر الفيديو كونفراس، وهو"آفاق الترجمة الأدبية الصينية".كما نظم الثقافي الصيني عدد من المبادرات المستدامة بشكل افتراضي منها مبادرة الحزام والطريق "اعرف الصين" وجرى التعريف بدولة الصين من خلال بث افتراضي عبر صفحة الفيسبوك.ولم يلغي المركز الثقافي الصيني مسابقته السنوية للغناء بالصينية، وجرى تنظيمها افتراضيا، كما أطلق المركز الثقافي الصيني بالقاهرة مسابقة لنشر وزيادة الوعي الصحي السليم لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أصبح يمثل تحديا كبيرا أمام كل دول العالم.ونظم المركز الثقافي الصيني المسابقة بالتعاون مع مؤسسة بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية، محاضرة تحت عنوان "الوقاية العلمية والكفاح المشترك ضد الفيروس وحماية الصحة العالمية".واجه المركز الثقافي الإيطالي الجائحة بتنظيم حفلات أفلام سينمائية على روف المركز بالزمالك وراعى المنظمون التباعد الاجتماعي، كانت الحفلات تأتي في سياق عدم الاستسلام لتأثير العزل وغياب الحياة الاجتماعية فكانت الأفلام المهرب الفني الذي أتاحه المركز الثقافي الإيطالي لرواده هذا العام.ومن الأفلام التي عرضها المركز الثقافي الإيطالي هذا العام فيلم"حجرة الإبن" للمخرج ناني مورجيني والفنانة لورا مورانتي.استمر المركز الثقافي الروسي في تنظيم مئات الدورات للغات وجاء العديد منها في شكل كورسات أونلاين بسبب الجائحة.ورغم إجراءات العزل نجح المركز الثقافي الروسي هذا العام في تطبيق يستعرض فعاليات عام "مصر روسيا" بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين.كما احتفل المركز الثقافي الروسي هذا العام بمناسبة مرور 60 عام على إنشاء السد العالي ومشاركة روسيا في إنجاز السد.