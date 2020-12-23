تزيد عجز الميزانية.. كم تكلف الانتخابات الإسرائيلية المبكرة؟

- موعد الانتخابات المبكرة



- تكلفة الانتخابات المبكرة في إسرائيل



- جانتس وأشكنازي يفكران في الاعتزال



أعلن ياريف ليفن، رئيس الكنيست الإسرائيلي، في الساعات الأولى من أمس الأربعاء، حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية لإقرار الميزانية العامة.وجاء ذلك القرار بعد فشل حل الخلافات بين حزبي الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، و«أزرق أبيض» بقيادة بيني جانتس، وزير الجيش الإسرائيلي، وعدم التصويت لصالح قانون ينص على تأجيل إقرار الميزانية.وأكد رئيس الكنيست الإسرائيلي المنحل، في إعلانه، أن الانتخابات المبكرة مقرر عقدها في 23 مارس المقبل، وتعد هذه الانتخابات المبكرة هي الرابعة خلال عامين داخل إسرائيل، إذ أُجريت ثلاثة انتخابات سابقة، أسفرت عن وجود ائتلاف حكومي واتفاق على تناوب رئاسة الحكومة بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي، وبيني جانتس، وزير الجيش.تبلغ تكلفة الانتخابات المبكرة في إسرائيل نحو 2.7 مليار شيكل، وهو ما يزيد من عجز الميزانية العامة والذي يبلغ 136 مليار شيكل، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تل أبيب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلية.وتشمل ميزانية الانتخابات إلى ما بين 180 و200 مليون شيكل لتمويل الأحزاب الإسرائيلية، بالإضافة إلى 500 مليون شيكل يتم تخصيصها إلى اللجنة العامة للانتخابات، وذلك بزيادة نحو 100 مليون عن الانتخابات السابقة.وقال مسؤولون في الليكود أنه من المرجح عدم إجراء انتخابات تمهيدية داخل الحزب قبل الانتخابات المبكرة، خاصةً بعد انشقاق جدعون ساعر والذي كان منافسا لنتنياهو، حسبما أذاعت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي.وقال نتنياهو، أن جانتس انسحب من كافة الاتفاقيات انسحب من كافة الالتزامات والاتفاقيات التي عقدوها عند تشكيل الائتلاف الحكومي بينهما، موضحًا أن حزب «أزرق أبيض» جر إسرائيل إلى انتخابات مبكرة.