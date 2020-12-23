رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة العالمية» تُحذر من «كورونا»: الأسابيع المقبلة حرجة جدًا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:40 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إن الأسبوع الماضي شهد تسارعًا كبيرًا في فيروس كورونا المستجد، حيث تم تسجيل 4.6 مليون إصابة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه رقم قياسى منذ بدء الجائحة.

وأضاف «المنظري»، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن العالم سجل حتى الآن 75 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ اندلاع الجائحة، لافتًا إلى أنه بالرغم من ذلك هناك بعض البلدان في إقليم شرق المتوسط سجلت انخفاضًا في أعداد مصابى فيروس كورونا والتي بلغت 15 دولة من إجمالى 22 دولة.

وأكد أن المنظمة تتواصل مع الدول لتقديم الدعم، مؤكدًا أن الأسابيع المقبلة حرجة جدًا بالتزامن مع دخول موسم الأعياد وانخفاض درجات الحرارة مع دخول فصل الشتاء.

ونصحت المنظمة بضرورة تجنب السفر والتجمعات غير الضرورية، وعدم تخفيف التدابير الاحترازية خلال الفترة المقبلة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

قفزة كبيرة.. مصر تسجل 911 إصابة بكورونا وتجهيز 363 مستشفى

رئيس الوزراء يشدد على إجراءات مواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

تنبأوا بوفاتهم قبل أيام.. مصرع 3 طلاب من كفر الشيخ فى حادث مرورى (صور)

التفاصيل الكاملة عن قتل سيدة ثرية في الطالبية

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل ترميم الآثار

image description

منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد جاهزية المستشفيات لمواجهة كورونا

image description

بوابتين بطابع أثري في «مسار العائلة المقدسة» بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» يتفقد مدرسة الإيمان الإسلامية (صور)

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: نعيش أسبوع «ذروة كورونا».. و3 محافظات تتصدر الإصابات

قفزة كبيرة.. مصر تسجل 911 إصابة بكورونا وتجهيز 363 مستشفى

أبرزهم العفو عن باقى المدة لمحكوم عليهم.. 3 قرارات لـ«الوزراء»

رئيس الوزراء يشدد على إجراءات مواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

إنفوجراف

image description

6 أعضاء جدد ينضمون لقائمة النواب المصابين بكورونا (انفوجراف)

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

موعد صرف المعاشات هذا الشهر

أقرباء ضحايا كورونا في إيطاليا يطالبون الحكومة بتعويضات 122 مليون دولار

دراسة تكشف الحالة النفسية للأطباء الذين يتصدون لكوفيد-19

رابط موقع تسجيل حجز لقاح كورونا في مصر

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
أحمد قرمد
هل يجب استمرار محمد حفظى رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو وفريقه؟
ماجد حبته
صفقات «دى مايو» فى الدوحة!
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. الأب المُحب
ثروت الخرباوي
مخططات «الإرهابية» ضد الأقباط
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تصدر «وكر الوطاويط» لإحسان عبد القدوس

1214 نشاطًا فنيًا وثقافيًا حصاد «الفنون التشكيلية» في 2020

التجهيزات النهائية لمعرض أسوان الأول للكتاب (صور)

«رسالة سلام ومحبة إلي العالم» بقبة الغوري..الأحد