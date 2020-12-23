«الصحة العالمية» تُحذر من «كورونا»: الأسابيع المقبلة حرجة جدًا

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إن الأسبوع الماضي شهد تسارعًا كبيرًا في فيروس كورونا المستجد، حيث تم تسجيل 4.6 مليون إصابة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه رقم قياسى منذ بدء الجائحة.وأضاف «المنظري»، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن العالم سجل حتى الآن 75 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ اندلاع الجائحة، لافتًا إلى أنه بالرغم من ذلك هناك بعض البلدان في إقليم شرق المتوسط سجلت انخفاضًا في أعداد مصابى فيروس كورونا والتي بلغت 15 دولة من إجمالى 22 دولة.وأكد أن المنظمة تتواصل مع الدول لتقديم الدعم، مؤكدًا أن الأسابيع المقبلة حرجة جدًا بالتزامن مع دخول موسم الأعياد وانخفاض درجات الحرارة مع دخول فصل الشتاء.ونصحت المنظمة بضرورة تجنب السفر والتجمعات غير الضرورية، وعدم تخفيف التدابير الاحترازية خلال الفترة المقبلة.