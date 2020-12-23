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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

كيف ساهم الاستزراع السمكي في زيادة إنتاجية مصر؟ (Story Map)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:49 م
الاستزراع السمكي
الاستزراع السمكي
سالي رطب
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تصدرت مصر المركز الأول على مستوى قارة أفريقيا والسادس عالميًا وفقا لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في الاستزراع السمكي بعد أن وضعت الحكومة خطة قومية لإزالة الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك للأسماك، وزيادة المعروض من الأسماك الذي يساهم في خفض الأسعار وصولا إلى تصدير الفائض.

ونفذت الحكومة عدة مشروعات لـ«الاستزراع السمكي»، بجانب تطوير البحيرات وإزالة التعديات عليها وتطهير وحماية المسطحات المائية بشكل عام، بما يدعم الاقتصاد ويوفر فرص عمل للشباب، وبلغ متوسط إنتاج هذه المزارع 2.4 مليون طن، ونصيب مصر في “الاستزراع السمكي” 1.4 مليون طن، وفقًا خالد السيد، رئيس هيئة الثروة السمكية.

«الدستور» عرضت القصة الكاملة لاستثمارات مصر في الاستزراع السمكي والذي جعلها في المركز الأول إفريقيًا.


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