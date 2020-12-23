رئيس حي حلوان منفعلًا: «أنا كنت سايبها صحرا»

شن الدكتور أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، حملة مكبرة على ميدان المحطة والشوارع المحيطة، لرفع الإشغالات والباعة الجائلين، بعد نحو ساعة من حملة مماثلة في المكان ذاته.رئيس الحي فوجئ في جولته الثانية أن الأمور عادت لما كان عليه من تجمعات الباعة وسائقي التوك توك في ميدان المحطة، رغم وجود خدمات تتولى مهمة الحفاظ على النظام ومنع صور الخروج عن القانون.ظهر «القزاز» منفعلًا وهو يترجل سريعًا لرفع الإشغالات بنفسه، بينما ألقى بكمية من الكمامات لتتناثر في الشارع، لعدم انصياع بائعها للتعليمات بعدم التواجد في الميدان خلال الحملة الأولى التي سبقتها بوقت قصير.ألقى باللوم على موظفيه، مؤكدًا أنه ترك الميدان قبل وقت قليل ولم يكن به إشغالات، فعاد ليجد كل شئ كما كان عليه، مضيفًا:«أنا كنت سايبها صحرا».