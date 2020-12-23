معدل البطالة ينخفض لـ7.3%

قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول أهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2019-2020، والرُبع الأول من عام 2020-2021، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي..وقالت وزيرة التخطيط، إن معدل البطالة سجل انخفاضًا وصل إلى 7.3%، وذلك خلال الربع الأول من العام المالى 2020-2021، وذلك بعد أن كان قد وصل إلى 9.6% في الربع الرابع من العام المالى 19-20، ويرجع هذا الانخفاض نتيجة للعودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق والتحرير الجزئي للسوق، مع تحّسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل، هذا وسجل معدل البطالة بين الذكور انخفاضًا حيث وصل إلى 5.8% بعد أن كان 8.5%، بينما انخفض معدل البطالة بين الإناث من 16.2% لـ15.2%.وأكدت الوزيرة أنه بمقارنة معدل البطالة على المستوى الدولى، نجد أن معدل البطالة في مصر يُعد الأقل من بعض الدول المتقدمة، ودول مجاورة، وهو ما يرجع إلى السياسات الاقتصادية التحفيزية التي تم تطبيقها على الفور وبكفاءة للحفاظ على المنشآت وقوة العمل خلال التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.