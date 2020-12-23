وزيرة التخطيط: 40 مليار جنيه استثمارات حكومية فى الربع الأول من 2020 بنمو 60%

قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول أهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2019-2020، والرُبع الأول من عام 2020-202، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.وفى مستهل العرض، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الاستثمارات الحكومية المنفذة فى الربع الأول من عام 2020-2021، وما حدث بها من تطورات، موضحة أنها وصلت إلى 40 مليار جنيه بنسبة نمو بلغ 60%، منها 28.4 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو بلغت 29%، وبما يشكل 71 %.ولفتت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن الهيكل القطاعى لتلك الاستثمارات، تضمن قطاعات الإسكان، والتعليم قبل الجامعى، والجامعى، والتنمية المحلية، والنقل، والصحة، والرى، وعددًا من القطاعات الأخرى، مؤكدة تسارع معدلات التنفيذ فى قطاعات بناء الإنسان، حيث سجلت معدلات نمو الاستثمارات الحكومية في قطاع التعليم الجامعى 116%، وفى التعليم قبل الجامعى 88%، وفى الصحة 84%، وذلك مقارنة بالمعدلات التى سجلتها هذه القطاعات خلال العام الماضي.