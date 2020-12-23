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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: يجب إيجاد حل سلمي للأزمة السورية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:30 م
لافروف
لافروف
مروة عنبر
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جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، تأكيد بلاده ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا وتنفيذ القرار الأممي 2254.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي فى موسكو اليوم، مع نظيره القطرى عبد الرحمن أل ثاني: ناقشنا الأوضاع في سوريا واتفقنا على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة فيها وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

ويؤكد القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في ديسمبر عام 2015 أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلادهم بأنفسهم دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.

وحول العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، أكد لافروف أن الرد الروسي سيأتي لاحقا وأنه لن يكون وفق مبدأ المعاملة بالمثل فقط بل سيشمل كامل العلاقات بين البلدين.

وتابع لافروف، "العقوبات الأمريكية الجديدة التي تم فرضها على أفراد وشركات روسية غير مفاجئة فالولايات المتحدة تنتهج منذ فترة طويلة سياسة عدائية تجاه بلدنا وبالطبع سيأتي الرد وليس وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل فقط بل إننا سنستخلص استنتاجات إضافية تنطبق على كامل العلاقات الروسية مع الولايات المتحدة التي أثبتت عدم موثوقيتها كشريك".

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