اندلاع حريق في مركز للمهاجرين في البوسنة

قالت الشرطة الإقليمية في البوسنة إن حريقا اندلع اليوم الأربعاء، في مركز للمهاجرين بشمال غرب البلاد يقيم فيه نحو 1200 مهاجر.وذكرت بوابة كليكس الإخبارية المحلية، إن الحريق اندلع في قطاع تخزين البنزين ومولدات الكهرباء في مخيم ليبيا للمهاجرين.ونشرت صورا تظهر دخانا أسود فوق خيام بيضاء.وقال متحدث باسم الشرطة في منطقة بيهاتش لرويترز، إن الشرطة ورجال الإطفاء يتوجهون نحو المخيم الذي يقع على بعد نحو 25 كيلومترا عن بيهاتش.وقال إن الشرطة لا تعرف ما إذا كان الحريق قد أسفر عن سقوط ضحايا.