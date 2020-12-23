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مصر

«الزراعة» تحصن 1.4 مليون طائر ضد إنفلونزا الطيور

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:15 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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تواصل وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائي، تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، والتي تهدف إلى السيطرة على المرض من خلال اجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم في جميـــع محافظات الجمهورية وفي أسواق بيع الطيور.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية التي قام بها أطبـــاء الطب الوقائـى بالهيئة والمحافظات قد أسفرت عــــن تحصين 1.460.130 طائـر.

وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ«الدستور"، أن الهيئة ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصــــدار شهادات الأمــان الحيوى للمزارع، والتى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوى بعد معاينتها، وبلغ إجمالى المزارع التى تـــم معاينتها 1430 مزرعة خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التي تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات نحو 3624 تصريحا، وعدد الطيور المنقولة بين المحافظات 4.521.142 طائر.

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